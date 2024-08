Allemagne: Manuel Neuer, la fin d'une légende dans les buts de la Mannschaft

"Chers fans. Ce jour devait bien arriver à un moment et aujourd'hui, ma carrière avec la Nationalmannschaft prend fin. Tous ceux qui me connaissent savent que ça n'a pas été une décision facile à prendre", a expliqué Manuel Neuer, vêtu d'un t-shirt noir, sur fond noir et avec le drapeau allemand.

Mais très rapidement, Manuel Neuer a mis tout le monde d'accord avec ses parades réflexes spectaculaires, aidé par sa taille (1,93 m) et son envergure, sa rapidité d'intervention face aux meilleurs attaquants du monde et surtout ses sorties loin de sa surface de réparation, devenant "Manu le libéro" et remportant deux Ligues des champions (2013, 2020).

"+Manu+ a marqué le jeu des gardiens de but comme aucun autre dans l'histoire du football. Par ses arrêts, ses sauvetages, ses ouvertures de jeu et son rayonnement, il a été plus qu'un simple soutien pour la sélection pendant près d'une décennie et demie", a estimé le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann.

- Changement d'époque -

"Sa technique des bras en croix ne marche que parce qu'il est vite sur le mec. Tu as là le onzième joueur de ton équipe qui va t'amener une supériorité numérique en étant capable de gérer l'espace", avait souligné, laudatif, le Français Fabien Barthez, gardien de but champion du monde (1998) et d'Europe (2000), dans L'Equipe en novembre 2020.