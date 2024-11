Ça ne rigole pas avec Hansi Flick: un joueur du Barça révèle une règle ultra-stricte que l'entraineur impose

Depuis son retour en forme, Pedri retrouve toute sa créativité et sa vivacité, contribuant aux performances impressionnantes du FC Barcelone en Liga et en Ligue des champions. Après une période difficile marquée par des blessures, le milieu de terrain espagnol semble renaître sous la direction de l'ancien manager du Bayern Munich.

Pedri ne cache d'ailleurs pas son enthousiasme pour le style de gestion de Flick, plus rigoureux et ludique. Lors d'une interview dans l’émission Martínez y Hermanos, le joueur de 21 ans a déclaré : "Il est très organisé et nous fait nous amuser sur le terrain". Pour Pedri, cette approche semble être la clé de son retour en forme, l’aidant à retrouver son rythme et son niveau sur le terrain.