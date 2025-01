"C'est l'un de mes plus grands regrets": José Mourinho s'explique sur un choix crucial opéré en 2013

José Mourinho a passé trois saisons sur le banc du Real Madrid entre 2010 et 2013. Malgré un bilan de trois trophées, dont la Liga en 2012, il confie avoir des regrets concernant son départ. « Dire non à Florentino (Perez) reste l'un de mes plus grands regrets", a-t-il affirmé, ajoutant que le président du Real Madrid lui avait dit : "Mou, ne pars pas maintenant, tu as fait le plus difficile et le meilleur arrive...".

Malgré les encouragements de Perez, Mourinho a choisi de retourner à Chelsea, qu’il avait déjà dirigé de 2004 à 2007. "Je voulais retourner à Chelsea après trois années difficiles en Espagne", a-t-il expliqué. Son départ a ouvert la voie à Carlo Ancelotti, qui a mené le Real Madrid à sa dixième Ligue des champions dès la saison suivante.