Une star de Liverpool en partance vers le Real Madrid? Le club anglais ferait tout pour le conserver

Le transfert pourrait-il malgré tout se faire ? Avant l'annonce d'un refus de Liverpool, le marché aurait pu être conclu : Alexander-Arnold a tout connu et tout gagné avec Liverpool et aurait pu avoir envie de changement à la fin de son contrat. Seulement, le "non" de Liverpool complique l'affaire... mais nous ne sommes qu'en début de mercato d'hiver, et l'été est encore loin : voir l'Anglais sous le maillot madrilène n'est donc pas à exclure.

Des rumeurs démenties

En parallèle, Liverpool a réfuté les informations provenant de médias espagnols affirmant que Trent Alexander-Arnold aurait exprimé son désir de rejoindre le Real Madrid. Le club anglais reste confiant quant à la possibilité de prolonger le contrat de son vice-capitaine.

Depuis le 1er janvier, Trent Alexander-Arnold est techniquement libre d'engager des discussions avec des clubs étrangers pour un transfert gratuit à la fin de la saison. Toutefois, Liverpool semble déterminé à ne pas laisser son vice-capitaine partir avant la fin de son contrat, et encore moins au cours du mercato hivernal.