"C'est rouge !": un joueur du Real Madrid fait scandale après avoir frappé les parties intimes d'un adversaire

Endrick est au cœur d'une petite tempête. Le talent brésilien de 18 ans, qui a rejoint le Real Madrid cet été, aurait peut-être pu être exclu hier contre Alaves. La raison ? Un geste d'humeur en fin de rencontre, alors qu'il était au duel avec un de ses adversaires. Soudainement, Endrick a semblé donner un coup volontaire dans l'entrejambe du joueur d'Alaves, qui s'écroule dans la foulée.

L'arbitre a finalement réagi en donnant un carton jaune. Cette décision ne plaît d'ailleurs pas du tout à l'entraîneur d'Alaves, pour qui la sanction est bien trop légère. "Le geste d'Endrick, c’est rouge, nous aurions dû jouer les 10 dernières minutes à un de plus. C'est l'intention d'Endrick de frapper, c'est rouge clair et rien de plus. C'est rouge, il n'y a plus rien, je ne vais pas en parler davantage, je parle d'une action précise et le rouge est rouge", a détaillé Luis Garcia lors de la conférence de presse d'après-match.