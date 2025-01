Cette ancienne star du foot récompensé pour son engagement auprès des enfants: "Il y a plus d'enfants dans le besoin et en danger"

Partager:

Lors du Forum économique mondial à Davos, David Beckham a reçu le prestigieux Crystal Award pour ses deux décennies d'engagement philanthropique. L'ancien footballeur et ambassadeur de l'UNICEF a rappelé l'importance de défendre les droits des enfants, en particulier ceux des filles.

David Beckham a été honoré lors de la cérémonie du Crystal Award, organisée par la Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, présidée par Hilde Schwab. Cette distinction récompense des personnalités engagées dans des causes sociales et humanitaires. Aux côtés de l'ancien footballeur britannique, la créatrice de mode belge Diane von Fürstenberg et l'architecte japonais Riken Yamamoto ont également été distingués. Dans son discours, David Beckham s'est dit "profondément honoré" par cette reconnaissance, soulignant que son travail philanthropique avec l'UNICEF ne ressemblait pas à un métier traditionnel : "Ce travail est un privilège. Il m'a emmené aux quatre coins du monde, m'a permis de découvrir de nouvelles communautés et m'a ouvert les yeux sur les défis auxquels sont confrontés les enfants du monde entier."

Les enfants vulnérables, une priorité Depuis plus de vingt ans, David Beckham s'implique activement dans la défense des droits des enfants en tant qu'ambassadeur de l'UNICEF. Il a exprimé son inquiétude face à l'augmentation du nombre d'enfants en danger à travers le monde : "La triste vérité est qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde est un endroit très difficile pour les enfants. Il y a aujourd'hui plus d'enfants dans le besoin et en danger qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire récente. Ce sont toujours les plus vulnérables qui affrontent les plus grands défis, en particulier les filles." L'ancien joueur de football a également évoqué sa motivation personnelle en tant que père : "Je veux que ma fille Harper ait les mêmes opportunités que ses frères. Être une fille ne devrait pas déterminer ce que vous pouvez faire, où vous pouvez aller, ou qui vous pouvez devenir." Selon lui, les 600 millions d'adolescentes actuelles représentent une génération prometteuse de futures leaders et innovatrices. En acceptant ce prix, David Beckham a tenu à saluer les organisations qui l'ont accompagné dans son parcours, notamment l'UNICEF : "Je suis fier d'être un défenseur des droits des enfants, et j'accepte ce prix au nom des incroyables organisations qui m'ont inspiré et soutenu tout au long de mon engagement."