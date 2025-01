Critiqué par Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or Rodri lui répond sèchement: "A l'époque, il était sûrement d'accord avec les journalistes"

Rodri, Ballon d'Or 2024, a fait l'objet de critiques de la part de plusieurs personnalités, estimant que Vinicius méritait davantage le prix. Parmi ces détracteurs, un certain Cristiano Ronaldo.

Face à ces propos, Rodri a exprimé son étonnement : "C’est vraiment une surprise, car il sait mieux que quiconque comment fonctionne ce prix et surtout comment le gagnant est choisi", dit-il. L’international espagnol a souligné que ce sont les journalistes qui votent pour élire le vainqueur. "Ce sont probablement ces mêmes journalistes qui, à un moment donné, ont voté pour lui, et j'imagine qu'à ce moment-là il était d'accord", a-t-il ajouté avec une pointe d’ironie.

Un moment inoubliable

Malgré les critiques, Rodri savoure pleinement cet honneur : "Cela a changé ma vie. Peut-être que je n'en avais pas conscience lorsque je l'ai gagné, mais cela a changé ma vie". Il reconnaît que cette distinction a transformé son quotidien et l’a propulsé sous les projecteurs. "Beaucoup de choses que je pouvais faire avant ne le sont plus. Mais c'est pour une bonne raison. C'est une reconnaissance importante pour moi et ma famille".

Rodri conclut en soulignant l’importance de ce moment dans sa carrière, qu’il qualifie d’"inoubliable".