Drame dans le football espagnol: un membre du staff du FC Barcelone décède, le match du club remis

Le match, qui devait avoir lieu ce soir entre Barcelone et Osasuna, sera reporté

Le match du championnat d'Espagne entre le FC Barcelone et Osasuna prévu samedi (21h00) a été reporté en raison du décès d'un membre du staff catalan, a annoncé le Barça dans un communiqué.

"Le conseil d'administration et tout le personnel du FC Barcelone souhaitent transmettre leurs plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, nous sommes avec eux dans ce moment difficile", ajoute le Barça.

Un message avait également été diffusé sur les écrans du Camp Nou pour annoncer la mort du médecin et le report de la rencontre comptant pour la 27e journée du championnat d'Espagne.