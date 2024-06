Euro-2024: le secret de l'Albanie ? "L'âme" et le "sacrifice"

Partie pour se battre dans un "groupe de la mort" avec l'Italie, l'Espagne et la Croatie, l'Albanie entend puiser dans son "âme" et son "sens du sacrifice" les ressources pour aller le plus loin possible à l'Euro.

- "Où es-tu? A Tirana" -

Avec le reste de son staff, Sylvinho s'est installé à Tirana, la capitale de l'Albanie - "nous sommes le premier staff à le faire, et ça fait une grande différence", assure-t-il.

"Les joueurs te regardent et te disent 'tu as une famille, une femme, un enfant, mais tu ne vis pas avec eux, tu vis à Tirana'. On m'appelle et on me demande 'où es-tu ?', je réponds à Tirana", a raconté le coach. "Quand on fait un travail, on le fait bien, c'est ça le message qui passe. C'est comme ça que je le vois, je dois être ici, travailler à partir d'ici. Quelqu'un dit +c'est un étranger mais il vit ici, il est déjà Albanais+. Moi je suis un citoyen albanais".

De quoi comprendre, selon lui, la mentalité albanaise, "la fidélité, le respect des personnes... Aller sur le terrain et représenter un pays sans économiser ses forces".

Confiant dans les chances de son équipe, il s'assure que tout le staff technique "travaille énormément".

"Je leur dis toujours: si moi je ne dors pas car il y a un problème, qu'il faut faire travailler l'équipe, alors vous ne dormirez pas non plus, vous devrez travailler davantage".

"Tout peut arriver dans le foot", reconnait-il, mais "l'important est de faire voir aux gens, au public, qu'on se bat fort. Moi je ne fais pas les choses à moitié. Soit je m'implique complètement soit je ne le fais pas".