Euro-2024: pas de fracture pour Mike Maignan, blessé à un doigt, rassure l'AC Milan

Le gardien de but de l'AC Milan et de l'équipe de France, Mike Maignan, s'est blessé à un doigt à l'entraînement, mais ne souffre d'aucune fracture, a annoncé son club jeudi, à six jours du rassemblement des Bleus pour l'Euro-2024.

"Durant l'entraînement ce jeudi matin, en faisant un arrêt, Mike Maignan a été victime d'une luxation de l'auriculaire de la main gauche", a expliqué l'AC Milan dans un communiqué.