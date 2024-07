"Hâte d'y être": Jan Vertonghen et Dries Mertens préparent un gros projet secret

Mais que vont faire Dries Mertens et Jan Vertonghen ? Les deux joueurs belges vont s'associer pour mener à bien un projet, dont les contours seront dévoilés mercredi midi.

On y découvre Jan en discussion avec lui. Les deux hommes parlent sur WhatsApp et Ciro, le fils de Mertens, s'occupe même du logo. Aucune indication, par contre, sur le projet en lui-même. "J'ai hâte d'y être, mon pote", lance alors Vertonghen, qui a récemment annoncé sa retraite internationale avec les Diables Rouges. "Prêt à rejoindre la Madness ? Demain, à 12h, nous commencerons notre nouvelle aventure", a écrit Dries Mertens dans ce drôle de message.

Dries Mertens et Jan Vertonghen ont visiblement quelques idées en tête. Les deux joueurs belges vont visiblement s'associer pour porter un projet commun, dont les contours seront dévoilés demain vers midi. L'annonce a été faite par Dries Mertens lui-même, dans une vidéo intrigante, relayée sur ses réseaux sociaux.

On verra de quoi il s'agit, mais quand on connaît le tempérament des deux hommes, on peut s'attendre à une surprise.