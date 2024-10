Il est là et ne fait strictement rien... pendant 9 minutes: la pub lunaire tournée par cette star de Chelsea

Imaginez, vous êtes l'un des joueurs les plus dangereux de Chelsea et une marque de vêtements vous contacte pour une publicité. En ouvrant le pitch, vous découvrez que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir sur une chaise de camping, en tenant une canne à pêche et en portant une veste. Voilà exactement ce qui est arrivé à Cole Palmer, l'une des stars du vestiaire des Blues.

Ce dernier est au centre d'une des neuf campagnes en cours de la marque Burberry, qui produit des vestes, notamment en Angleterre. Le spot promotionnel a été diffusé sur YouTube. On y voit donc Cole Palmer entrer dans le champ, s'installer sur une chaise face à un lac, avec une canne à pêche qui sert en vérité d'accessoire. Pendant 9 minutes, il ne se passe rien. Le joueur anglais bouge une fois ou deux, mais c'est tout.