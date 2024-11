Il est trop mignon: le zoo de Naples présente Romelu, son petit jaguar qui porte le prénom de Lukaku

Romelu Lukaku au eu droit à un bel hommage, il y a quelques jours, à Naples. Le 31 octobre dernier, le zoo de Naples a en effet annoncé la naissance d'un petit jaguar, une espèce rare en voie d'extinction en raison de diverses actions de braconnages, notamment. Ce petit jaguar, qui dispose d'un pelage noir qui en fait sa spécificité, a été prénommé Romelu, en hommage à Lukaku.

Ce n'est pas la première fois que le zoo agit de la sorte. Victor, un autre jaguar né il y a près d'un an et demi, était lui aussi baptisé en hommage à un autre attaquant de Naples, Victor Osimhen, depuis lors transféré à Galatasaray. "Notre petit Romelu est déjà la star du zoo de Naples !", se réjouissent les gérants du parc animalier. "Les jaguars sont des animaux en voie d'extinction, classés comme menacés. La chasse intensive et le commerce illégal ont, par le passé, menacé l'espèce d'une extinction. Ils sont encore une grande menace pour leur survie aujourd'hui", rappellent-ils ensuite.

On espère voir Lukaku inscrire un nombre record de buts pour fêter la naissance de ce jaguar !