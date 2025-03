Il a eu besoin de... 25 points de suture: une star de Crystal Palace victime de l'une des pires fautes de l'année

"Merci à tous pour vos gentils messages. Je vais bien, j'espère être de retour très bientôt, et plus fort que jamais, bon boulot les garçons aujourd'hui", a écrit sur ses réseaux sociaux l'attaquant. Le joueur a pu quitter l'hôpital londonien où il avait été conduit après avoir été évacué du terrain sur une civière sous assistance respiratoire.

Mateta, 27 ans, a reçu "25 points de suture pour une grave lacération à l'oreille gauche", a détaillé Crystal Palace dans la soirée. "Tous les scanners étaient bons et JP se sent bien", a poursuivi le club de Premier League. Après le match le manageur de Crystal Palace Oliver Glasner avait indiqué que le Français était sorti "conscient" et le président du club londonien Steve Parish avait précisé qu'il souffre d'une "vilaine plaie derrière l'oreille" et "d'une blessure à la tête".