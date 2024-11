"J'ai tout mis en suspens": Kevin De Bruyne se lâche comme rarement sur son avenir à Manchester City

Kevin De Bruyne doit faire preuve de patience. Le Diable Rouge revient peu à peu avec Manchester City, après avoir manqué quelques semaines de compétition en raison d'un problème au muscle fléchisseur. Forcément, son absence n'a pas aidé Manchester City, qui n'arrive plus à gagner ces dernières semaines et qui viennent de sombrer à la maison contre Tottenham ce week-end (0-4).

"Encore jouer au plus haut niveau"

Il a d'emblée reconnu que Pep Guardiola avait un rôle à jouer dans ce dossier. "Il peut me convaincre de rester ici. Ou au contraire, s’il me fait savoir qu’il est temps pour moi de partir. Mais bien sûr, je sais ce qu’il attend de moi et comment il veut que je joue. Combien de temps vais-je pouvoir jouer ici ? Je ne sais pas, mais au début de la saison, j’ai senti que je pouvais encore jouer au plus haut niveau. C’était un bon signe", a-t-il déclaré en début de conférence.

Les discussions autour d'une prolongation de De Bruyne auraient pu débuter cet été, mais le 14/09, De Bruyne s'est blessé. Tout a alors soudainement basculé. "J’ai tout mis en suspens", a reconnu le milieu de terrain de 33 ans. "Je veux d’abord retrouver ma pleine forme et voir ensuite comment les choses se passent. Je ne vais pas penser constamment à mon avenir maintenant, mais plutôt profiter à nouveau du football et bien jouer. Ensuite, nous verrons. J'ai clairement tout mis de côté quand je me suis blessé. Il y aura des discussions et nous verrons".", a-t-il ensuite détaillé.

Il a clairement ouvert la porte à un départ, estimant qu'il n'était pas totalement maître de cette décision. "Je n’ai pas beaucoup d’influence là-dessus. Comme je l’ai dit, je veux revenir à mon meilleur niveau le plus rapidement possible. Il y a eu des discussions l’été dernier, mais après cette blessure contre Brentford, je ne veux plus en parler. Mais laissez-moi un peu de temps, je ne suis pas inquiet pour mon avenir", a demandé Kevin De Bruyne.