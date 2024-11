Un salaire fou pour Haaland, un nouveau contrat pour De Bruyne: Manchester City veut bétonner ses stars

Manchester City veut enchaîner. Le club anglais a déjà trouvé un accord pour conserver Pep Guardiola un an de plus, mais les Anglais veulent aussi bétonner le futur de plusieurs de leurs stars.

Selon The Sun, deux dossiers sont prioritaires. D'abord, celui d'Erling Haaland, dont on parlera dans quelques instants. Mais Kevin De Bruyne aussi est au cœur des discussions. Le journal anglais affirme que City veut prolonger sa star du milieu de terrain. Mais au vu de ses limites physiques, le joueur de 33 ans devrait recevoir une offre différente.

Ainsi, City aimerait le conserver en baissant son salaire (il est le joueur le mieux payé du championnat anglais) et en le prolongeant d'un an, avec une possibilité de reproduire l'opération plusieurs fois. Le Diable Rouge sera officiellement libre en juin et envisage d'autres options, notamment aux Etats-Unis, désireux de ralentir le rythme après ses récentes blessures. Mais son cœur reste à Manchester City et la décision finale lui reviendra, tant le club est ouvert à le prolonger.

Une offre colossale pour Haaland

Mais selon le média britannique, Manchester City va surtout prolonger le contrat d'Erling Haaland. Le club va soumettre une offre de prolongation de 5 ans à son joueur, déjà sous contrat jusqu'en 2027. L'idée serait alors de lui offrir un salaire de 120 millions d'euros, hors bonus, en 5 ans. Soit environ 24 millions d'euros par an, deux de plus que ce qu'il perçoit actuellement.

Rodri, récemment vainqueur du Ballon d'Or, pourrait aussi être prolongé prochainement. Notez que le club aimerait que cela soit bouclé avant la fin de son procès pour des infractions financières.