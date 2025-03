"Je l'ai laissé à l'hôtel": l'explication folle du coach du PSV pour justifier l'absence d'un de ses joueurs

Le PSV Eindhoven affrontait Arsenal pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Néerlandais s'étaient inclinés 1-7 à l'aller, ils accrocheront finalement le nul au retour (2-2). Pourtant, Peter Bosz, le coach du PSV, avait fait un choix fort avant le match. Il s'est passé d'Ismael Saibari, pourtant décisif lors du match retour face à la Juventus en barrages de Ligue des Champions.

Tu peux être en retard une fois, mais pas 15...

C'est après le match retour à Londres, que le coach néerlandais s'est justifié de l'absence de Saibari. "je l’ai laissé de côté pour une raison différente. Il était encore en retard, pas pour la première fois, ni même la cinquième. À un moment donné, cela doit cesser. Alors, je l’ai laissé à l’hôtel. Nous avons plusieurs rendez-vous tout au long de la journée, et quand il continue de les manquer encore et encore, j’en ai eu assez. Je l’ai laissé à l’hôtel. Je pense aussi qu’il a laissé tomber l’équipe, c’est pourquoi je ne l’ai pas emmené. Je crois que c’est la manière la plus sévère de lui faire comprendre, et j’espère qu’il en tirera une leçon", a déclaré l'ancien entraîneur de Lyon.

Voilà qui devrait servir de leçon.