"Je n'ai jamais vu cette façon de jouer": une ancienne gloire du Bayern Munich encense Vincent Kompany

Vincent Kompany continue de faire parler de lui. Nommé comme entraîneur du Bayern Munich cet été, l'ancien Diable Rouge poursuit son travail et impressionne de nombreux spécialistes en Allemagne. Sous ses ordres, le Bayern n'a toujours pas perdu le moindre match, cédant cependant deux points contre le Bayer Leverkusen ce week-end. Il a par contre vécu un début de rêve en Ligue des Champions, avec un succès 9-2 contre le Dinamo Zagreb.

Lothar Matthäus est l'un des nombreux surpris de l'adaptation rapide de Vincent Kompany. L'ancien joueur du Bayern (410 matchs au total avec les Bavarois) estime que le Belge a montré ses qualités et se dessinait déjà comme une référence en tant qu'entraîneur du club allemand. "Kompany utilise la même méthode que certains de ses prédécesseurs qui ont marqué l’histoire du Bayern au cours des 20, 30 ou 40 dernières années", a-t-il expliqué sur Sky. "J’ai moi-même joué sous les ordres d’Udo Lattek, d’Ottmar Hitzfeld et de Jupp Heynckes et je sais comment ces entraîneurs traitaient les joueurs : parfois avec brusquerie, mais toujours avec humanité. Je suis sincèrement convaincu que cela conviendra très bien à l’équipe", a-t-il détaillé.