L1: Dembélé, de la vitesse, des dribbles et enfin un but

Il aura fallu attendre trois mois avant de voir marquer l'attaquant français Ousmane Dembélé avec le PSG mais cela en valait la peine: en grande forme vendredi contre l'AS Monaco (5-2), Dembélé a marqué un superbe but après avoir été décisif sur les deux premiers. L'ancien Barcelonais arrivé cet été à Paris a débloqué son compteur de la plus belle des manières vendredi en inscrivant un but sublime après un exploit individuel, dignement fêté avec tous ses coéquipiers et le Parc des Princes.

Après un contrôle en aile de pigeon sur une ouverture dosée parfaitement de Fabian Ruiz, Dembélé a conclu d'une frappe puissante du droit (3-1, 70e), remplacé juste après (71e). - Connexion totale avec Hakimi - "Je ne juge pas mes performances sur un but marqué. Tu peux marquer un but et être mauvais dans le match. Tu peux ne pas marquer et être très bon. Mais, en 2023, ce sont les statistiques qui comptent", avait-t-il déclaré au journal l'Equipe début novembre.

Mais vendredi, Dembélé a bien rendu une belle copie en plus de son premier but. L'international français de 26 ans, qui a marqué avec les Bleus contre Gibraltar (14-0), enchaine les matches avec le PSG où il est au coeur du jeu. Il est facilement trouvé sur son côté droit où tout semble assez facile pour lui, tant il fait la différence sur la plupart de ses prises de balles.

Et sa relation avec Achraf Hakimi sur ce flanc du terrain est à l'origine de quasiment tout côté parisien. Avec le Marocain, ils semblent se trouver les yeux fermés, à l'image d'une longue séquence de passes sur la droite de la surface (54e). Grâce à cette connexion, Dembélé a enchainé vendredi les percutions et les centres (12e, 20e, 35e, 38e). "Si j'étais fan de n'importe quel club, je payerais pour voir Dembélé, c'est un joueur différent avec de la magie, il veut sans doute marquer son premier but mais je me répète c'est un joueur merveilleux", avait loué son entraineur Luis Enrique après le match contre Dortmund le 20 septembre. C'est un "joueur très complet, idéal pour un entraîneur avec ma philosophie", avait-il poursuivi le 7 octobre. Avant son premier but, Dembélé avait déjà été deux fois décisif vendredi, sans que cela se voit dans ses statistiques: il est à l'origine du premier but de Gonçalo Ramos (1-0, 18e), qui a poussé le ballon dans le but après une erreur de mains du gardien Philippe Köhn, surpris par le rebond. A l'origine de l'action, Dembélé a tiré d'une frappe du gauche, mal repoussée par le portier monégasque. - "Il n'y a pas que le but qui compte"- C'est également le joueur originaire d'Evreux qui a provoqué le pénalty transformé par son copain en sélection, le capitaine Kylian Mbappé (2-1, 38e). Auteur de la faute, le défenseur monégasque Soungoutou Magassa, voulant dégager le ballon, a été en retard dans son intervention sur Dembélé et a touché la jambe du Français dans la surface. Dès le début, il a lancé son match sur de belles bases, auteur d'un festival technique dans l'entre-jeu, avant de servir parfaitement en profondeur son coéquipier chez les Bleus Mbappé, bien pris (5e). Au retour de vestiaires, il a de nouveau fait la différence sur son côté droit avec un joli geste technique en s'emmenant le ballon, avant de manquer son centre qui a atterri dans les gants de Köhn (49e). "Même si je rate quelque chose, je vais le retenter. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le but qui compte. Mais je vais travailler là-dessus", avait-il poursuivi auprès de l'Equipe. Chose faite vendredi, où il a parfaitement réglé la mire vingt minutes plus tard (70e).