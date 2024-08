L1: Marseille lance sa saison reconquête à Brest, avec "humilité"

"L'année dernière nous sommes arrivés 8e et eux se sont qualifiés pour la Ligue des champions", a-t-il rappelé vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match: "On n'est pas en mesure de penser qu'on va aller à Brest et être supérieurs à eux et qu'eux seraient inférieurs".

"Ca va être un début de saison compliqué, pour plusieurs raisons", a insisté Roberto de Zerbi: "On a des joueurs suspendus (NDLR: Kondogbia et Brassier), des joueurs blessés (NDLR: Koné et Carboni), l’effectif n’est pas encore au complet. Mais je ne veux pas que ce soit des excuses", a-t-il précisé.

- Wahi probable -

Une certitude: il aura à sa disposition un effectif quasiment renouvelé avec l'arrivée de neuf joueurs cet été, qui tous ont indiqué lors de leur présentation officielle leur admiration pour l'entraîneur italien, un temps évoqué cet été du côté du Bayern Munich et de Manchester United.