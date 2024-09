L1: Rabiot sans doute "trop juste" pour Lyon-Marseille dimanche

Christophe SIMON

Adrien Rabiot, nouvelle recrue de l'OM, a expliqué mercredi qu'il ne devrait pas pouvoir participer au choc face à Lyon dimanche, se jugeant "trop juste" après plusieurs mois sans compétition.

"Je me suis entretenu, bien évidemment. Mais je ne suis pas non plus au top, je n'ai pas pu travailler collectivement et avec le ballon. Je me sens bien mais je pense que c'est un peu court pour ce week-end. J'espère être très vite à disposition", a-t-il dit lors de sa conférence de presse de présentation.