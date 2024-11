La boulette: le Barça va devoir retarder son retour au Camp Nou... à cause de l'UEFA

Le FC Barcelone a eu droit à une mauvaise surprise ces derniers jours. Le club catalan, qui a fait d'importants travaux de rénovation dans son célèbre Camp Nou, ne va pas encore pouvoir retrouver son antre historique. L'objectif était pourtant d'y rejouer des rencontres avant la fin de l'année 2024. Mais finalement, le Barça va devoir retarder son retour, la faute à une règle de l'UEFA, qu'ils n'avaient visiblement pas anticipée.

"En raison des réglementations de l'UEFA qui interdisent de changer de stade pendant la phase initiale de la Ligue des Champions et des difficultés logistiques et des coûts supplémentaires liés au maintien simultané de deux installations de grande capacité opérationnelles, le club a décidé de continuer à jouer à l'Estadi Olímpic Lluís Companys jusqu'à la fin de la phase initiale de la Ligue des Champions. Ainsi, les matchs contre le Valence CF et le Club Deportivo Alavés, correspondant aux 21e et 22e journées de Liga, ainsi que la 8e journée de Ligue des Champions contre l'Atalanta, se joueront au même Estadi Olímpic Lluís Companys", écrit le FC Barcelone dans un message envoyé aux abonnés.