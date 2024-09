La boulette: quand le sélectionneur anglais se trompe et va s'asseoir sur le banc... de l'Irlande

Lee Carsley et l'Angleterre ont fait le travail, hier, en dominant l'Irlande 0-2. Carsley disputait son premier match sur le banc des Three Lions, lui qui assure l'intérim après le départ de Gareth Southgate, qui a quitté ses fonctions après l'Euro 2024.

Lee Carsley, qui est Irlandais et a porté la vareuse nationale de son pays à 40 reprises entre 1997 et 2008, a fait parler de lui juste avant le coup d'envoi. En effet, ce dernier s'est trompé de banc en sortant des vestiaires, allant s'asseoir là où doit se trouver l'entraîneur de l'Irlande et non celui de l'Angleterre.

Une petite bourde, rien de méchant, mais un souvenir qu'il n'oubliera pas de sitôt.