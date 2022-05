La saga est terminée: Kylian Mbappé va prolonger son contrat au PSG,

Selon Marca, l'Equipe, Le Parisien ou encore RMC, la saga Mbappé est terminée.

Les rumeurs et les doutes sont, semble-t-il, derrière nous. Le Français va signer un nouveau contrat au PSG, qui cherchait à conclure un accord depuis des mois. Courtisé par le Real Madrid, le Français a finalement préféré rester pour tenter d'écrire l'histoire à Paris en leur offrant leur première Ligue des Champions. Le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano l'a annoncé sur son compte Twitter, avec son célèbre "Here We Go !"

Cela faisait plusieurs semaines, voire mois, que la future destination du Français faisait l'objet de discussions. C'est finalement le PSG qui a remporté la mise. Le joueur aurait annoncé sa décision à son club dans la journée.

Toujours selon Fabrizio Romano, le joueur aurait appelé en personne Florentino Perez, le président du Real Madrid, pour lui faire part de sa décision.

L'officialisation par le club et le joueur devrait arriver ce soir après le match face à Metz.