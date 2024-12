La Super League revient avec un nouveau nom et demande une "reconnaissance officielle" par l'UEFA et la FIFA

Le promoteur de la Super League a indiqué mardi avoir sollicité de la FIFA et l'UEFA la "reconnaissance officielle" de sa compétition, rebaptisée "Unify League", s'appuyant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

Assurant avoir discuté avec les différents championnats, clubs et autres acteurs, A22 a indiqué avoir modifié sa formule avec la prise en compte des "performances annuelles" en championnat pour déterminer les participants à la compétition, sans davantage de détails sur les participants et le calendrier.

A22 Sports Management a "envoyé une proposition à l'UEFA et à la FIFA afin d'obtenir la reconnaissance officielle de ses nouvelles compétitions européennes transfrontalières de football de clubs", a écrit la société basée à Madrid, dans un communiqué.

"La compétition a un nouveau nom, la 'Unify League', en cohérence avec la plateforme de streaming qui diffusera les matchs en direct gratuitement", censée "améliorer considérablement l'expérience de visionnage chez soi", a ajouté A22.

Ce projet alternatif à la Ligue des champions de compétition semi-fermée, qui avait failli faire imploser le football européen en 2021, était initialement soutenu par 12 clubs avec comme fers de lance le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais les six clubs anglais avaient jeté l'éponge face à l'hostilité des instances du football, de leurs supporters et face au risque de mesures législatives envisagées par plusieurs gouvernements. D'autres clubs avaient ensuite aussi renoncé.

En mai 2024, une décision de la justice espagnole estimait que la FIFA et l'UEFA avaient "abusé de leur position dominante" en s'opposant à la Super League. Elle reprenait le raisonnement ayant conduit la CJUE à désavouer les règles de l'UEFA et de la FIFA visant à bloquer l'émergence de tournois concurrents, qui sont légitimes s'ils respectent des principes d'inclusivité, de méritocratie et s'ils s'intègrent au calendrier global.

Mais l'UEFA avait réagi en soulignant avoir conçu une nouvelle réglementation qui "n'est pas affectée par la décision": le tribunal madrilène "ne donne pas aux tiers le droit de développer des compétitions sans autorisation", avait-elle résumé.