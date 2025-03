L'Angleterre peut-elle aller chercher la Coupe du monde 2026? Le Prince William y croit dur comme fer

Après la défaite en finale de l’Euro 2024, Prince William a confié la difficulté de réconforter les joueurs anglais dans les vestiaires. Malgré cette désillusion, il reste optimiste pour l’avenir et croit aux chances de l’Angleterre pour 2026.

Le Prince William a vécu l’une de ses expériences les plus éprouvantes après la finale de l’Euro 2024. Il y a presqu'un an, l’Angleterre s’était inclinée 2-1 face à l’Espagne à Berlin, un moment difficile à digérer pour les joueurs et les supporters... dont le futur Roi.

"C'était l'atmosphère de vestiaire la plus difficile que j'aie jamais connue", a-t-il confié. "Ils étaient vraiment abattus. Ils savaient qu’ils avaient tout donné et qu’ils étaient allés au bout de leur parcours."