"On ne va rien garder à part le match de Mbappé", clame Ancelotti après la déroute face au Barça en Supercoupe d'Espagne

"Quelque chose à garder de ce match ? Non on ne va rien garder à part le match qu'a réalisé Mbappé. Il a fait un grand match, il a fait de très bonnes actions, il a marqué. Pour le reste, il faut oublier et regarder vers l'avant", a déclaré Ancelotti en conférence de presse.

"Nous devons regarder la réalité en face: nous n'avons pas bien défendu, ils ont marqué très facilement et nous n'avons pas été capables de travailler collectivement ou individuellement parce que nous avons perdu beaucoup de duels, mais c'est le football. Nous sommes tristes et déçus et nous partageons la tristesse de nos supporters, mais nous devons regarder vers l'avenir car il y a d'autres défis à relever. Nous devons nous remettre sur les rails", a expliqué le technicien italien.