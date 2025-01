Real Madrid-FC Barcelone EN DIRECT: Lewandowski punit les Madrilènes sur penalty (1-2)

La VAR accorde un penalty au Barça. Gavi est clairement accroché par Camavinga dans la surface, touché à la hanche. Lewandowski le donne bien, côté droit du but et fait 1-2 pour les Catalans !

Araujo remplace Martinez, qui s'est effondré seul sur le terrain. On notera aussi, ces dernières minutes, la très belle tentative de Tchouaméni sur une reprise acrobatique.

22'

LE BUUUUUUUT

Le Barça égalise et c'est mérité sur l'ensemble de cette première période ! Lewandowski donne un super ballon en profondeur pour Yamal, qui élimine Tchouaméni et décroise sa frappe, qui va dans le petit filet de Courtois. Superbe but !