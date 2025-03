"Thibaut Courtois devrait se taire": le président de l'Atlético de Madrid répond sèchement au gardien belge

On le sait, Thibaut Courtois et l'Atlético de Madrid, c'est loin d'être une histoire d'amour depuis que le portier belge a signé chez le concurrent direct, le Real. Les récentes déclarations du portier n'ont rien arrangé en ce qui concerne les tensions. Le président des Colchoneros a même réagi fermement.

"J'en ai marre de la victimisation et des pleurnicheries permanentes. Les arbitres, que ce soit en Espagne ou en Europe, ne cherchent à avantager personne. Ce sont des humains qui peuvent se tromper, mais en salle de VAR, ils ont beaucoup d'écrans et de ralentis. Peut-être que ne pas avoir cherché à mettre le deuxième but, c'était plutôt ça l'erreur de sa part", tels étaient les propos de Thibaut Courtois en zone mixte après la qualification du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético.

Cette qualification du Real avait donné lieu à énormément de débats, en raison d'un penalty refusé à Julián Álvarez lors de la séance de tirs au but. L'Argentin a touché le ballon à deux reprises lors de sa frappe qu'il avait pourtant convertie.