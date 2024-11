Un geste exceptionnel: Luka Modric envoie son Ballon d'Or à un jeune joueur croate après une grave blessure

Ivan Scepina, joueur du MNE Kurilovec en troisième division croate, est hospitalisé depuis plusieurs mois après une chute de cinq mètres survenue en juin. Le jeune homme était tombé du toit de sa maison et avait subi une fracture du crâne, une luxation de la mâchoire et une paralysie partielle du côté gauche. Hospitalisé, Ivan continue de se battre pour retrouver une vie la plus normale possible, mais tout n'est pas simple tous les jours.

Luka Modric a voulu lui apporter un peu de réconfort dans cette épreuve. Il lui a donc fait parvenir son Ballon d’Or, gagné en 2018, pour que le jeune joueur puisse s'en saisir et prendre une photo avec. Le capitaine de la sélection croate lui a aussi offert un ballon de la Ligue des Champions et un maillot dédicacé.