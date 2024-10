Un maire italien dévoile le lieu de résidence d'un joueur de Milan et le force à déménager... avant même d'emménager

"Vous avez violé ma vie privée"

Sauf que ce message ne passe pas du tout du côté de Morata. L'Espagnol n'a pas apprécié que son lieu de résidence soit dévoilé et a donc décidé... de déménager avant même d'arriver. "Monsieur le maire, je vous remercie d’avoir violé ma vie privée", s'est insurgé l'attaquant milanais sur Instagram. "Heureusement, je ne possède aucun bien de valeur, le seul trésor étant mes enfants dont la sécurité a été perturbée par vous. Je pensais que la municipalité de Corbetta pouvait me garantir une certaine intimité, mais je me retrouve à devoir déménager immédiatement à cause de votre incapacité à utiliser les réseaux sociaux et à protéger vos citoyens", a-t-il détaillé.

Comme unique réponse, le fameux maire a publié une photo avec les couleurs du rival, l'Inter Milan, avec la mention "Ciao". Voilà voilà.