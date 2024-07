"Il ne faut pas banaliser" une qualification en demi-finale, estime Didier Deschamps

La France est devenue vendredi le deuxième pays à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2024 de football en Allemagne, en s'imposant 3-5 face au Portugal aux tirs au but. Une performance que Didier Deschamps, le sélectionneur français, a invité à ne pas banaliser. "C'était un match très excitant et très disputé", a-t-il déclaré à la presse française après la rencontre.

"C'était un match très tendu, serré. Ça aurait pu basculer d'un côté et de l'autre, même si on a eu une fin de match, dans les prolongations, un peu plus laborieuse. Je suis très heureux pour le groupe qui a été au bout de lui-même et qui nous fait basculer du bon côté. On est en demi-finale encore une fois", s'est réjoui Didier Deschamps.

"Je savourais déjà d'être en quart, on va savourer encore un peu plus le fait d'être dans le dernier carré. Ça devient une habitude mais il ne faut pas banaliser, je le dis à chaque fois", a-t-il insisté. "C'est le mérite de tous, des joueurs, du groupe, ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas."