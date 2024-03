John O'Shea dirigera l'Irlande contre les Diables Rouges: "Un honneur incroyable"

O'Shea assure l'intérim après le départ de Stephen Kenny en novembre. Comme joueur, il a totalisé 118 rencontres en équipe nationale. Une fois les crampons raccrochés, il a fait partie du staff des équipes nationales espoirs et A. "La chance de pouvoir être impliqué avec les moins de 21 et les A et à présent être le sélectionneur, c'est exceptionnel, c'est quelque chose qui nous rend, ma famille et moi, très fiers."

"Lorsque vous réunissez les joueurs et discutez avec eux pour la première fois, c'est un moment clé et ça donne le ton pour la semaine à venir", a ajouté O'Shea. "C'est la raison pour laquelle j'ai gardé les choses très simples dans ma tête en ce qui concerne le staff."