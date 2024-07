Kylian Mbappé: "Je jouerai où il le faut pour aider le Real Madrid à gagner"

"C'est un honneur, un privilège d'être enfin un joueur du Real Madrid. Je m'attendais à une grande journée mais c'est encore mieux que ce que j'espérais. J'attendais ce moment depuis tellement de temps et aujourd'hui c'est une réalité. À quel moment j'ai su que je voulais signer au Real ? Depuis enfant, vraiment. C'était un rêve, puis c'est devenu un objectif, mais je savais que mon destin était de jouer au Real Madrid et j'étais sûr que mon moment arriverait", a résumé Mbappé dans un espagnol quasi parfait.

"J'arrive ici avec humilité, dans le meilleur club de l'histoire du football, mais avec ambition. Je pense que ce sont les valeurs du club, l'humilité et l'ambition", a-t-il ajouté. "Je jouerai où le souhaite le +Mister+ (Carlo Ancelotti, l'entraîneur, ndlr). Je peux jouer aux trois postes de l'attaque. Le plus important c'est d'être prêt physiquement et mentalement pour aider l'équipe. Pour moi c'est un détail, ce n'est pas un débat, ni une question. Cela m'est égal, je jouerai où il le faut pour aider le Real Madrid à gagner des titres."