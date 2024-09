La Pro League dévoile le calendrier des seizièmes de finale

Les trois matches de ces seizièmes de finale se joueront le mardi 29 octobre à 20h00 avec Patro Eisden-Charleroi, Westerlo-RWDM et Zulte Waregem-Dender.

Le mercredi 30 octobre sera la journée la plus fournie avec dix matches dont sept qui démarreront à 20h00: Courtrai-Lokeren, La Gantoise-Rochefort, Eupen-Union Saint-Gilloise, Beveren-Genk, Beerschot-RFC Liège, Oud-Heverlee Louvain-Seraing et Malines-La Louvière. Club Bruges-Belisia Bilzen et Standard-Lyra Lierse débuteront à 20h30 et Lierse-Saint-Trond à 20h45.