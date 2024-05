La Russie seule fédération de l'UEFA à avoir voté contre la candidature de la Belgique

La RFS est toujours sous le coup des sanctions imposées par la FIFA et l'UEFA à la suite de l'invasion militaire en Ukraine. Les équipes nationales et les clubs russes sont actuellement interdits de prendre part aux compétitions organisées par la FIFA et l'UEFA.

Des 51 pays faisant partie de l'UEFA, 49 ont attribué un vote à la candidature BNG. La Russie a voté pour le Brésil, et le vote de la Norvège a été invalidé à cause d'un problème technique. La fédération norvégienne prévoyait cependant de voter pour BNG. La Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont également récolté 13 voix de fédérations des Caraïbes, et quelques votes supplémentaires en Afrique et en Asie, dont la Chine.