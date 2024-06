L'Angleterre ne pourra toujours pas compter sur Luke Shaw contre le Danemark

Shaw a disputé son 31e et dernier match international il y a un an, lors des qualifications pour l'Euro contre la Macédoine du Nord (victoire 7-0). Lors de l'Euro 2021, il avait marqué en finale contre l'Italie, que les Three Lions ont perdue aux tirs au but. Il était également titulaire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où l'Angleterre a été éliminée en quarts de finale par la France.

Les Anglais ont débuté leur Euro par une victoire 1-0 contre la Serbie, tandis que le Danemark a fait match nul 1-1 contre la Slovénie. Les deux équipes se rencontreront jeudi à 18 heures à la Frankfurt Arena de Francfort.