L'Angleterre se qualifie pour les quarts de finale et dit merci à Jude Bellingham

L'Angleterre s'est qualifiée, ce dimanche soir, à Gelsenkirchen, pour les quarts de finale après sa victoire 2-1 face à la Slovaquie en huitièmes de finale de l'Euro 2024. Ivan Schranz a marqué le but slovaque (25e) tandis que Bellingham (90e+5) et Kane (91e) ont sauvé l'Angleterre.

La première période fut très animée avec une première possibilité slovaque après seulement 5 minutes. Trippier y répondait avec une frappe trop enlevée (9e) mais ce sont bien les Slovaques qui étaient le mieux dans le match. Haraslin alertait à nouveau la défense anglaise (12e) avant qu'Ivan Schranz ne débloque le marquoir de l'Arena AufSchalke (0-1, 25e). Une avance méritée qui tenait jusqu'à la pause malgré la grosse pression des Three Lions en fin de période.

En début de seconde mi-temps, les Anglais pensaient revenir au score rapidement via Foden (50e) mais le joueur de Manchester City était largement hors-jeu et le but très justement annulé par le VAR. Les Anglais continuaient à pousser et ne passaient pas loin avec Kane, dont la tête passait de peu à côté (78e), ou Rice qui voyait sa frappe heurter le poteau (81e) alors que Kane ne parvenait pas à reprendre correctement le ballon ensuite. C'est finalement dans la cinquième minute des arrêts de jeu que Jude Bellingham relançait l'Angleterre d'un magnifique retourné (1-1, 90e+5) et envoyait les deux équipes aux prolongations.