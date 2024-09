L'AS Eupen libère son attaquant islandais Alfred Finnbogason

Finnbogason, ancien attaquant de Lokeren, a disputé 30 matchs et inscrit seulement 1 but avec Eupen. Dans un communiqué publié sur leur site web, les Eupenois ont exprimé leur gratitude envers le joueur. "Eupen remercie Alfred Finnbogason pour son dévouement, son professionnalisme, son amitié et sa loyauté. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir !"

Finnbogason a débuté sa carrière au club islandais Breidablik avant de rejoindre le KSC Lokeren en 2011, où il a fait partie de l'équipe qui a remporté la Coupe de Belgique en 2012. Après son passage à Lokeren, il a évolué successivement avec Helsingborgs (2012), Heerenveen (2012-2014), la Real Sociedad (2014-2015), l'Olympiacos (2015-2016), Augsburg (2016-2022) et Lyngby (2022-2023) avant d'arriver à Eupen à l'été 2023.