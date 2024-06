L'attaquant tchèque Patrik Schick pas certain d'être rétabli à temps contre la Turquie

L'attaquant vedette tchèque Patrik Schick souffre d'une blessure au mollet et travaille dur avec le personnel médical pour être prêt à jouer le match décisif du groupe F contre la Turquie dans le groupe F, mercredi (21h00) à Hambourg. Le coach de la Tchéquie Ivan Hasek a confirmé ce souci lors de sa conférence de presse de mardi.

Schick a entamé une course contre la montre. "Patrik travaille depuis deux jours avec les médecins et les physiothérapeutes. Il se sent déjà mieux", a déclaré l'entraîneur de 60 ans.

Ce n'est que peu de temps avant le match de mercredi que l'on saura si Schick sera en état de jouer. L'attaquant de 28 ans du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne, s'est blessé au mollet lors du match nul 1-1 contre la Géorgie dimanche. Il a dû être remplacé neuf minutes après son égalisation à la 59e minute.