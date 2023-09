L'Autriche donne une leçon d'efficacité à la Suède dans le groupe de la Belgique

L'Autriche a décroché une nette victoire lors de son déplacement en Suède (1-3) mardi soir à l'occasion de son cinquième match de la phase qualificative pour l'Euro 2024. Avec ce résultat obtenu en parallèle de la victoire des Diables Rouges face à l'Estonie (5-0), les Autrichiens restent deuxièmes au classement du groupe F, à égalité de points avec la Belgique (13) mais avec une moins bonne différence de buts (+8 pour les Autrichiens, +12 pour les Belges), et font un grand pas vers la qualification. Les Suédois, troisièmes avec 6 points, sont relégués à 7 longueurs alors qu'il ne reste que trois matchs à jouer.

Malgré un score vierge lors du retour aux vestiaires, la première mi-temps a été dominée par les Suédois dans les chiffres malgré un manque d'efficacité crucial devant les buts autrichiens. Le début de la seconde période a largement été à l'avantage de l'Autriche qui a totalement inversé la tendance de la rencontre et fait mouche à deux reprises en l'espace de trois minutes avec une ouverture du score signée Gregoritsch (53e) et un deuxième but d'Arnautovic (56e).

Ce dernier s'est d'ailleurs offert un doublé sur penalty pour porter la marque à 0-3 (69e) et ainsi mettre fin à tout suspense dans le match. En toute fin de rencontre, Holm plantait l'unique but suédois du match (90e) mais sans réelle conséquence sur le dénouement.