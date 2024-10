Lawrence Visser arbitrera le match de Ligue A entre l'Ecosse et le Portugal

Lawrence Visser arbitrera mardi le duel de la Ligue des Nations de football entre l'Ecosse et le Portugal à Glasgow. L'Union belge de football (URBSFA) l'a annoncé lundi sur son site. Il s'agira du premier duel de Ligue A dirigée par l'arbitre de 34 ans.

Visser a déjà arbitré trois rencontres de Ligue B et deux de Ligue C. Ces dernières années, il a déjà été au sifflet pour deux rencontres de Ligue des Champions, deux des qualifications au Mondial et deux de qualification à l'Euro.

Mardi, à Hampden Park, Visser sera soutenu par cinq compatriotes: Rien Vanyzere et Thibaud Nijssen comme assistants, Simon Bourdeaud'hui comme quatrième arbitre. Bram Van Driessche comme VAR et Jan Boterberg comme assistant VAR.

Visser est arbitre international depuis 2017.