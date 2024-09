Le Club de Bruges veut se reprendre à Charleroi vendredi en ouverture de la 9e journée

Les Brugeois viennent d'encaisser sept buts en deux rencontres, trois face à Dortmund en Ligue des Champions puis quatre contre Gand. Les hommes de Nicky Hayen, dominés par les Buffalos, doivent dès lors impérativement rebondir en terre carolo. Le Sporting est 4e avec 12 unités, un de moins que leur adversaire du jour et pourrait réaliser une bonne opération.

Samedi, le leader de la compétition, Genk, reçoit Malines. Les Limbourgeois (16 points) comptent six longueurs d'avance sur leurs plus proches poursuivants, dont La Gantoise (13 points, mais en 7 matches) qui après son déplacement au Cercle jeudi recevra OH Louvain (11e, 11 pts) dimanche (18h30). De son côté, le Cercle (15e, 4 pts et 7 m.) accueillera Saint-Trond (13e, 9 pts) en clôture de cette 9e journée (19h15).