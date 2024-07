Le Français Xavier Mercier met un terme à sa carrière

"Voilà, après de nombreuses années dans le monde du football, il est temps pour moi de mettre un terme à ma carrière professionnelle ! Je suis très fier du parcours que j'ai eu en commençant de la CFA2 (ndlr : actuelle N3, division 5 française) jusqu'en Europa League, avec des hauts et des bas, des joies et des peines. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes merveilleuses, que ce soit joueurs, staffs, entraîneurs, personnes de l'ombre, supporters, dans tous les clubs que j'ai connus. Justement, ces clubs, je voulais les remercier (AS Saint Privat, Nimes Olympique, Montpellier, US Lesquin, EA Guigamp, AS Beauvais, US Boulogne, Courtrai, Cercle de Bruges, OH Louvain, Ferencváros, RWDM). Merci d'avoir eu confiance en moi. Place maintenant à de nouveaux projets en espérant vivre autant de belles choses que dans ma première vie", a déclaré le joueur.

Au cours de sa carrière, Mercier aura disputé 326 matchs, inscrit 63 buts et délivré 80 assists. En Belgique, il a joué 148 rencontres de Jupiler Pro League et 51 de Challenger Pro League. À son palmarès, on retrouve un titre en D2 belge en 2018 avec le Cercle et un autre en Hongrie avec Ferencváros en 2023. Mercier a également terminé meilleur passeur de Jupiler Pro League en 2021 avec 16 assists.