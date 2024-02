Le Lierse nomme Sven Vandenbroeck en tant qu'entraîneur

Il s'agit du 4e entraîneur à prendre charge du Lierse cette saison. Jo Christiaens a débuté la saison et a quitté le club en janvier. Geert Emmerechts y est resté un mois avant de démissionner et l'assistant ghanéen Ransford Addo a assuré l'intérim. Emmerechts avait quitté le club à la suite d'une dispute avec les joueurs.

Sven Vandenbroeck a connu ses premières expériences d'assistant en Grèce puis à Louvain, alors sous Jacky Mathijssen en 2015. Il a ensuite assisté Hugo Broos au Cameroun (2016-2018) avant de prendre les rênes, seul, de la Zambie (2018-2019). Il a ensuite dirigé plusieurs clubs en Afrique et en Arabie saoudite. Il n'est jamais resté plus de 11 matches après d'un club ou d'une sélection, sauf le FAR Rabat (64 matches entre 2021 et 2022).

Le Lierse est en grande difficulté en Challenger Pro League. Il occupe actuellement la 14e place du classement avec 22 points en 23 matchs.