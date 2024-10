Le Normand victime d'un traumatisme crânien

Le défenseur franco-espagnol de l'Atlético Madrid Robin Le Normand manquera le match de Ligue des Champions à Lisbonne mercredi en raison d'un traumatisme crânien et d'un hématome, a annoncé le club espagnol mardi.

Le défenseur central, champion d'Europe cet été avec l'Espagne, n'a pas fait le déplacement à Lisbonne avec ses coéquipiers et devrait être indisponible plusieurs jours selon la presse espagnole.

"Robin Le Normand a reçu un coup violent à la tête dans les dernières minutes du derby madrilène, pour lequel il a subi une série d'examens et une évaluation par des spécialistes qui ont déterminé qu'il souffrait d'un traumatisme cranio-encéphalique (TCE) avec hématome sous-dural", écrit le club rojiblanco dans un communiqué.

Sa participation au prochain rassemblement de la 'Roja' en vue des deux rencontres de Ligue des nations face au Danemark et la Serbie les 12 et 15 octobre n'est pour l'instant pas remise en cause, alors que le sélectionneur Luis De la Fuente doit annoncer sa liste vendredi.

L'ancien joueur de la Real Sociedad, transféré à l'Atlético pour 34,5 millions d'euros lors du mercato estival, s'était imposé comme titulaire indiscutable depuis le début de saison.