Sébastien Dewaest sur le parcours de Genk en Ligue des champions: "C’était une superbe aventure pour tout le monde" (vidéo)

Déjà éliminé, le Racing Genk s'est lourdement incliné devant Naples (4-0) lors de la sixième et dernière journée du groupe E de la Ligue des Champions, mardi au stade San Paolo. Dans le même temps, Liverpool s'est imposé à Salzburg (0-2) afin de s'assurer la première place avec 13 points. Les Italiens terminent deuxièmes (12), les Autrichiens (7) troisièmes et les Genkois (1) derniers.

Au micro de notre journaliste Emiliano Bonfigli, Sébastien Dewaest voulait se montrer positif malgré l'élimination. "On a fait beaucoup d’erreurs. On doit apprendre énormément de ce parcours", estime-t-il. "En deuxième mi-temps contre Naples, c’était mieux. On voit quand même que de semaine en semaine, on joue mieux. C’est sûr qu’on aurait espéré pouvoir offrir un autre visage. J’espère que ce ne sera pas la dernière Ligue des champions qu’on jouera. C’était une superbe aventure pour tout le monde."