Leicester et Fulham se qualifient pour les 16es de la Coupe de la Ligue, Luton éliminé

Fulham a aussi passé ce tour en dominant 0-2 Birmingham City (Championship). Raul Jimenez (10e) et Jay Stansfield (14e) ont vite permis aux Cottagers de prendre les devants. Timothy Castagne a joué l'intégralité de la rencontre à droite de la défense.

Jordan Ayew (38e), Stephy Mavididi (50e), Wilfred Ndidi (71e) et Harry Winks (90e) ont été les buteurs pour Leicester. Wout Faes a joué 72 minutes en défense centrale avant d'être remplacé par Conor Coady.

Dans le même temps, Luton, avec Thomas Kaminski dans les buts, affrontait les Queens Park Rangers. Le Brésilien Santos Hevertton a ouvert le score pour QPR (11e) mais Luton a immédiatement réagi via Zack Nelson (16e). Le score était toujours de 1-1 entre les deux clubs de Championship à l'issue du temps réglementaire et la qualification s'est jouée directement aux tirs au but. Luton s'est incliné 4-1.

Dans les autres matchs de la soirée, Everton s'est largement imposé contre Doncaster (3-0), comme Crystal Palace contre Norwich (4-0) et Brighton face à Crawley (4-0).