Les RSCA Futures font tomber Dender en fin de match

Keisuke Goto a mis les jeunes Anderlechtois aux commandes en transformant un penalty après 12 minutes de jeu (1-0). Dender a dû attendre la seconde période pour réagir et égaliser via Lennard Hens (57e).

Hens a ensuite laissé son équipe en infériorité numérique en écopant d'un second carton jaune (81e). Les Futures en ont alors profité pour inscrire le but de la victoire 120 secondes plus tard via Luca Monticelli (83e, 2-1).