Avec tous ses blessés, le Real Madrid est-il une proie facile pour Manchester City: Pep Guardiola s'exprime avant le choc de mardi

Blessé, le Real est redoutable

Le Real Madrid se présente à Manchester sans plusieurs défenseurs blessés, dont les tauliers Dani Carvajal et Antonio Rüdiger, mais Guardiola craint néanmoins les champions d'Europe et d'Espagne en titre.

"Dans les moments difficiles, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, nous le savons. Nous devons faire deux gros matches pour passer", a-t-il dit.

Le défenseur central Ruben Dias l'a rejoint sur ce point: "nous ne devons pas les voir comme faibles, nous savons à quel point ils peuvent être dangereux".

Ne pas paniquer

Le club espagnol dispose d'un carré d'attaquants redoutable avec Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius et Kylian Mbappé.

"Ce n'est pas possible de contrôler ces joueurs pendant 90 ou 120 minutes", a commenté le technicien de 54 ans. "La manière dont ils combinent, dont ils courent en équipe, dont ils conservent la balle. Tous les quatre sont exceptionnels, tout le monde le sait".

L'objectif sera de "réduire leur mouvement autant que possible" et "essayer d'imposer notre jeu", car "je sais de quoi nous sommes capables", a positivé Guardiola.

Ruben Dias a reconnu qu'il s'agissait "peut-être de la saison la plus difficile" depuis son arrivée en 2020. "Mais je crois fermement que même avec le scénario le plus difficile, le début le plus difficile, vous pouvez toujours réaliser quelque chose de magnifique à la fin. Et en ce moment, nous sommes toujours dans cette position".